議員倡增旅巴接駁港鐵疏導

【本報訊】受新冠疫情影響，啟德郵輪碼頭自2020年2月起關閉，惟今年3月重開以來，目前只有一艘國際郵輪以啟德碼頭作為母港，有待明年底才有另一艘郵輪恢復駐港。議員及旅遊業界認為，有必要提升碼頭周邊交通配套。

海洋光譜號明年底再駐港 議員楊永杰表示，啟德郵輪碼頭上周有大批旅客等候巴士及的士，造成不便和影響旅客的體驗，情況十分不理想。他指，目前往來郵輪碼頭的小巴和巴士線均不多，難以應付碼頭數以千計的郵輪旅客需求，建議每當有郵輪泊岸時，當局可以增加旅遊巴作疏導，接駁至港鐵站或主要景點。

就皇家加勒比國際遊輪旗下「海洋光譜號」敲定明年12月起，恢復以香港作為母港。旅遊業議會主席徐王美倫表示歡迎。她指，以香港作始發地的郵輪，可以便利港人出行，並可吸引內地及東南亞旅客來港展開郵輪旅遊，具有一定經濟效益。

徐王美倫又指，近年郵輪旅遊趨向多元化和年輕化，不少港人疫情期間曾參與公海遊，對郵輪旅遊增加興趣，業界亦希望發展更多郵輪產品。若郵輪碼頭周邊交通配套逐步完善，對發展前景感到樂觀。