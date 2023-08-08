旅客控訴 交通死結仍未解 郵輪碼頭太失敗

商場死城狀態 難脫疫情陰霾 啟德郵輪碼頭船啟用10年以來問題多多，停靠船次少於預期、碼頭商場淪為「死場」之餘，對外交通配套差同樣為人詬病。就上周五難得有一艘大型國際郵輪停泊，惟大批旅客在碼頭外大排長龍，不滿指無巴士、的士前往市區。碼頭營運商承認，長遠有需要改善啟德一帶交通，又指目前郵輪客量僅為疫情前40%水平，料2026年才有望完全恢復。

遊人等的士排45分鐘 據啟德郵輪碼頭船期表顯示，碼頭目前幾乎只有「名勝世界壹號」使用，而本月內只有唯一艘「海洋光譜號」訪港停泊兩次。惟該可載逾5,600人的郵輪上周五上午11時泊岸後，碼頭連日的運作再次亂作一團。多名旅客反映，對外交通安排惡劣，小巴、巴士排長龍，的士輪候時間長達45分鐘。由於碼頭與港鐵站相距亦甚遠，有旅客指根本無法徒步出去轉乘公共交通。

郵輪碼頭營運商、環美郵輪碼頭董事總經理班智榮昨在電台回應指，上周五碼頭外的路面暫時封閉，車輛無法通行，以致導致旅客須較長時間輪候巴士和的士。但他承認，長遠有必要改善啟德一帶交通，建議當局加開巴士線，增設啟德來往牛頭角渡輪航線；來往觀塘至北角的渡輪航線，亦可增設啟德中途站。

整體客量僅疫前40% 班智榮同時建議，港府可將碼頭鄰近空置土地，劃作停車場，方便本地市民駕車進入碼頭。他又指出，啟德郵輪碼頭今年總共有143艘郵輪停泊，達疫情前80%，但整體客量只有疫情前40%。由於郵輪公司慣常已計劃未來3年船程，他相信客量有待2026年才能完全恢復。

碼頭商場營運方面。香港旅遊業僱員總會總理事梁芳遠指，郵輪碼頭斥資數十億元興建，惟長期保持「死城」狀態，形容令人羞恥。她建議，港府可提供優惠吸引商戶進場，例如一年免租等，「嘗試帶旺這個地區，讓遊客上船都不覺得這麼恐怖」。

文化體育及旅遊局回應事件時「死撐」指，「海洋光譜號」上周五靠港時，運輸署安排特別路線22R，認為班次足以應付需求，需要輪候排隊上車，相信主要因為不少乘客以信用卡繳付車資，但重申十分關注的士短缺的情況。另外，當「名勝世界壹號」周日靠港時，進入碼頭的士數量大幅增加，認為排隊時間最長不多於15分鐘。

該局又指，旅遊事務署昨日起會與運輸署及碼頭營運商開會，商討改善郵輪碼頭公共交通服務方案。碼頭附屬商業區的店舖會否增加或延長營業時間，該局稱該區以商業原則管理，區內7個舖位已全部租出。