涉單位滲水未維修 名醫遭樓下業主索償

【本報訊】紅磡黃埔花園一單位浴室去年二月開始天花滲水，之後單位更因此出現斷電問題。業主多次透過管理處要求樓上單位處理，「滲水辦」亦介入發通知予樓上單位，要求業主妥善修葺，惟對方未有理會。受影響單位業主上周五入稟區院，向樓上單位業主索償，惟入稟狀未列明索償額。據悉，被告是名醫潘德鄰。

聯合辦事處介入無果 原告是Chow Chi Yi（音譯周子兒），被告是潘德鄰。涉案的兩個單位位於黃埔花園9期百合苑6座，其中原告住在14樓，被告住在15樓。入稟狀指，2022年2月23日，原告見單位浴室天花出現滲水，迹象顯示源頭是來自被告單位。同日，原告通知大廈管理處，管理處人員立即轉告被告。同年5月12日，原告單位滲水情況惡化，管理處翌日測試後，發現單位濕度達35%。5月16日，管理處把事件轉介食物環境衞生署和屋宇署成立的聯合辦事處。

入稟狀續指，2022年9月開始，因滲水問題，原告單位出現電線短路及斷電問題，也有天花泥灰剝落。2023年2月13日，聯合辦事處向被告發出第一次妨擾事故通知，5月12日發出第二次通知，要求被告在6月24日或之前，妥善修葺浴室淋浴間地台及排水渠管。惟直至入稟時，辦事處未能夠確定被告已按通知要求處理事件。入稟狀稱，聯合辦事處正向律政司尋求法律意見，考慮會否提出檢控。案件編號：DCCJ 3293/2023