鄒家成：疑戴耀廷退縮 遂推墨落無悔

鄒家成

【本報訊】47名參與2020年立法會初選的泛民人士涉串謀顛覆國家政權案，昨踏入第100日審訊。被告之一、還押中的鄒家成續自辯。鄒指，戴耀廷無事先知會，便公開說候選人毋須白紙黑字簽文件，鄒坦言感到「少少詫異」，覺得此舉屬於退縮，為了展現抗爭意志，「覺得要簽番啲嘢」，遂與張可森和梁晃維共同發起「墨落無悔」聲明，但強調這並非具約束力協議。

指戴憂簽字變DQ紅書 這宗高院審訊昨續移師西九龍法院審理。鄒家成供稱，2020年6月9日，戴耀廷召開記招，期間說到不需要參選人簽署文件，免得成為「DQ紅書」，增加當局取消參選資格的機會。鄒在翌日才知悉有關記招。鄒說，以他理解，初選協議會議中，戴曾說共同綱領會變成共識讓參選人簽署，如今沒通知參選人下，戴突然說毋須簽文件，鄒當時心想「有無咁兒戲」。何況透過2016年選舉，他覺得「DQ」紅線是有關港獨，而協調會內容根本無關港獨，坦言「唔明驚啲咩」。

鄒認為，如果是消息人士施壓而突然毋須簽文件，那便是退縮。他隨即聯絡同案被告張可森和梁晃維，並決定草擬「墨落無悔」聲明，讓參選人自願簽署，目的是向公眾展現抗爭意志，同時防止初選敗選人繼續參加正式選舉。

鄒形容，「墨落無悔」僅屬聲明，並非協議，沒有約束力，如果有人反悔，發起人「咩都做唔到」，這猶如民建聯在街頭舉辦簽名活動。鄒續說，他們發起聲明，無異於「打開門做生意」，故愈多人簽署文件愈好。案件編號：HCCC 69/2022