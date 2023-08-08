霍家分產案 二房長子入稟索2500萬遺產

【本報訊】已故全國政協副主席霍英東的家族爭產案，於去年初達成第二次的大和解，家族成員間亦簽署一份保密和解協議以解決紛爭。不過有關如何執行分產方案的問題，現時又再起波瀾。

霍家二房長子霍文芳上周五入稟高院，要求法庭下令作為遺囑執行人的長房二子霍震寰及三子霍震宇，按照和解協議或遺囑執行人方案，向遺產受益人分配市值不少於500萬元的珠寶，以及向每位遺產受益人分發約2,500萬元或2,115萬元遺產。

促拍賣珠寶叫價逾500萬

原告是霍文芳，被告分別是霍英東遺囑執行人霍震寰及霍震宇。據入稟狀指，原告要求法庭作裁斷，下令兩被告按照2012年的和解協議條款，直接向遺產受益人分發珠寶首飾，並向遺產受益人分發2,500萬元遺產，或法庭評定的應得款項。抑或下令根據2023年2月15日的遺囑執行人方案，向遺產受益人分發珠寶，並指示蘇富比拍賣行在拍賣會上出售涉案珠寶，並需叫價高於500萬元，再把拍賣後的收益平分予遺產受益人。另遺囑執行人亦需按該方案，向每位遺產受益人分發逾2,115萬元遺產。案件編號：HCMP 1249/2023