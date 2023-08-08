深圳防汛演練 港8隊伍參與

逾3000人員模擬救災

演練總指揮部設在深圳市應急管理監測預警指揮中心大廳，市「三防」指揮部53家成員單位及市應急委有關單位參與演練。演練共投入109支武警、民兵、消防、危化、交通、水務等各類搶險救援力量共3,246人，香港特區政府飛行服務隊、深圳市公安局特警支隊警務航空大隊等4架救援直升機，20架固定翼、多旋翼等各類無人機，266輛消防車、運兵車、救護車、排澇泵車等各類搶險救援車輛等參與其中。