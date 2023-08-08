擬建650公里磁懸浮線路 廣深港實現半小時同城化

【本報綜合報道】廣東省廣州市、深圳市以及香港為實現半小時同城化，正謀劃設計時速650公里的磁懸浮線路。內媒昨日報道，目前提出的4個方案，均預留往北延伸至白雲機場，往南延伸至香港九龍。

上周六（5日）在廣州舉辦的花城院士講壇，主題為增強城市基礎設施韌性，助力城市高質量發展。中國工程院院士陳湘生在會上分享粵港澳大灣區磁懸浮線路的設計方案，指廣深港主軸位於大灣區經濟最發達、人口聚集度最高的知識密集型產業走廊內，2017年客流密度逾一億人，已趨於飽和。2035年廣深港主軸客流密度將達到2.6億人，運能缺口約4,000萬人，因此需新增一條高速項目來滿足廣深港交通需求。

北上白雲機場 南至九龍 陳湘生表示，各個構思方案在廣州的候選起點包括廣州東站、珠江新城、廣州站，中途候選路線包括莞城、虎門、南沙等。他補充，目前以廣州東站—東莞莞城—深圳香蜜湖的方案為優先選擇，但未知可否實施。除了廣深，滬杭、成渝等地都在謀劃興建磁懸浮線路，看誰能率先啟動。