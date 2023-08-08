修例護鯨需時 環諮會盼訂短期方案

【本報訊】滯港不足半個月的西貢布氏鯨於上月31日死亡，屍浮海面，屍身有近期疑被硬物撞擊造成的傷口。環境諮詢委員會在鯨魚死亡一星期後，昨日發聲明表示對事件感到痛心，稱理解當局修改法例需時，但亦希望相關部門盡可能推行一些短期解決方案及可行措施，以應對可能進入香港水域的不同物種，保護海洋。

環諮會又指，部分市民對於布氏鯨的出沒表現雀躍，期間可能出於對動物的好奇，乘船出海觀賞布氏鯨，對年幼布氏鯨構成壓力和威脅。是次不幸的經歷是寶貴的一課，市民大眾會有所共鳴，知道人類與大自然相處應順應自然規律。經過這次事件，應加強對大自然的認知及保護，學習與大自然和平共處，以理解和互相尊重為基本原則，給予動植物一個自然生長的空間。

改今日萬宜西壩附近埋鯨屍 環諮會知悉環境及生態局局長以及相關部門已就事件發表聲明和講話，亦了解到自收到布氏鯨出沒的報告以來，漁農自然護理署及有關專家已密切監測情況和努力應對，包括加強巡邏和宣傳教育，期間亦有就尋找協助鯨魚離開香港淺水水域的方法諮詢專家的意見。對於環境及生態局局長就避免再次發生同類事件公布的4方面工作，包括加強公眾教育、制訂應對方案、吸收其他地方經驗，以及檢視和改進法例，環諮會表示支持。

另外，漁農自然護理署原定昨日在萬宜水庫西壩附近，就地掩埋已完成解剖的部分鯨屍。本報記者昨晨前往現場視察，有關部門在場架起多個帳篷，並以帆布遮蓋鯨魚屍體。據悉，漁護署及海洋公園專家已到場打點，惟經視察後決定改於今日早上才掩埋屍體，屆時將動用機器及化學物品。漁護署呼籲市民不要到附近觀看，以免發生危險。