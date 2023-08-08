福島海魚深受核污染 港斥日本轉嫁風險

銫含量超標180倍 一味強調勿擔心 日本擬最快本月排放核污水，環境及生態局局長謝展寰昨日在網誌表示，港府計劃收緊來自日本有風險地區的水產是有根據，因為日本福島海灣內捕捉到放射性元素「銫」的含量超標180倍的海魚，但日本政府至今仍沒有整全說法，只是反覆強調福島的魚不會作食用和出口，叫人不要擔心。謝批評，日方把一些別人不願意接受的風險，強加甚至是轉嫁於別人，做法都是不應該和不道德的，而日方將核污水排海猶如「把垃圾掃在鄰居的門口，以及為自己的益處或方便」。

謝又指，日方經常說福島核污水將會經過多次處理程序，除去絕大部分的輻射物質。不能除去的氚，也會經過大量稀釋，使濃度降至飲用水標準下的七分之一，所以排放到海裏也不會影響生態和食物安全，甚至可以飲用。

重申收緊進口水產有根據 他稱，世界上曾經有很多設計優良的設施、系統和操作，在多重安全保障之下，都因為各種未能預計的原因或人為錯誤，出現問題造成莫大損害，例子比比皆是。福島的核污水，是曾經直接接觸核反應芯的污水，含有大量不同的輻射物質。整個排海過程會跨越30年，若然處理過程出現問題而排放到海洋，必然會對生態環境和食物安全帶來嚴重損害。

他重申，港府計劃收緊來自日本有風險地區的水產是有根有據的。福島事件發生在2011年，當時有大量輻射性物質進入海裏，之後日本採取行動控制核電廠輻射洩漏和進入海中，並且把福島海灣圍起來，讓可能受核污染的海中生物不能離開，又不時捕捉當中的水產作輻射檢驗，以監察情況。過去12年，確實有幾次發現福島海灣捕獲的魚核輻射超標。

香港與日本一直保持良好關係，本港更是日本第二大食物出口的地方。但謝強調，本港擬禁日本海產進口一事上，始作俑者是日本單方面決定把核污水倒進大海，帶來嚴重的食物和核輻射污染風險，香港加強管制日本水產進口措施是正常和底線做法，客觀的人都會見到誰是誰非。他又指，日本國內人民和漁業協會亦反對把福島核污水排海，擔心會污染海洋和食物鏈，甚至會影響日本水產的形象和造成龐大損失，所以他認為香港和日本兩地人民的利益是一致的。