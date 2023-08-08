林村坑下莆訓練營55人飯後不適

【本報訊】昨晨8時許，大埔林村坑下莆90號香港青年獎勵計劃賽馬會愛丁堡公爵訓練營，有職員報案指營內55名男女（10至53歲）感肚痛不適，包括大批學童。消防接報後派出多輛救護車到場，將不適人士分送4間醫院治理。

疑曾進食不潔食物 據了解，營地內共72名學童及隨行人士當時正在營地內進行三日兩夜宿營，他們於前晚（6日）6時半在營內進食白汁意粉，其後曾外出行夜山。其中55人陸續表示不適，並有食物中毒徵狀。

食安中心及食環署先後派員到場調查，據訓練營職員指，該批意粉於營內即場烹調，且營內職員亦有進食，當中無人不適，不排除學童外出期間曾進食其他不潔食物。

香港青年獎勵計劃賽馬會愛丁堡公爵訓練營回覆傳媒查詢，表示收到55位營友於昨凌晨時分出現身體不適的情況，包括肚瀉及嘔吐，已經將其中36名營友送往大埔那打素醫院、北區醫院、威爾斯親王醫院及博愛醫院進行治療，所有營友無需留院。而相關營友於上周六（5日）入營，原定昨日出營。

會方續指，有關部門已在餐廳範圍採樣化驗，並安排受影響營友收集糞便樣本以作檢測，以確定病源。為安全起見，已立即銷毀所有已開封的食物，並即時停止所有膳食服務至8月9日，同時安排外判承辦商為整個營地進行深層清潔及消毒，確保營地衞生整潔。