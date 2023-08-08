世界童軍大露營 颱風襲韓提早腰斬

【本報訊】訂於南韓舉行的世界童軍大露營活動一波三折，先受酷熱天氣影響，再受颱風威脅，結果被迫腰斬。世界童軍運動組織本周一表示，基於颱風卡努將影響南韓，決定提前結束原定舉行至本周六的世界童軍大露營，所有參加者將離開位於全羅北道新萬金營地。港隊亦決定最遲明日離營。

港代表商討離營安排 世界童軍大露營香港代表團管理委員會周一在社交平台發文指，管理團隊已啟動緊急應變方案，決定於周三或之前離營，並按大會安排團員移送安全地方，盡快回港，以確保成員安全。管理團隊正繼續與大會商討離營安排，同時會與中國駐南韓大使館及香港特區政府緊密聯繫。

世界童軍大露營接連傳出高溫、營地衞生差等問題，全羅北道童軍協會周日則指控泰國一名童軍領袖於上周三進入女性淋浴間，當時約有100人目擊此事，有80人周日已退出活動，離開營地。協會指，主辦單位當時僅簡單警告該名泰國童軍領袖，並未採取行動保護受害者。協會向南韓警方報案，目前已展開調查。