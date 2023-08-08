港大研月球土壤 探索行星演化

本港太空科學界邁出重要一步，港大地球科學系博士後研究員錢煜奇代表港大，作為本地首個研究團隊，通過國家航天局審批，成功取得中國月球探測器「嫦娥五號」於2020年採集的月球土壤樣本。團隊目標將以研究月球的地質、熱演化歷史、與太陽系行星的形成及演化的關係，團隊更期望可促進本港月球及行星科學研究。

全港首個月壤研究隊 由港大地球科學系組成「月壤團隊」，將負責全港首個月壤研究，並於上周二（1日）將4份、共822.6毫克的月球樣本從北京帶回港大。錢煜奇表示，嫦娥五號於2020年成功降落在風暴洋克里普岩層內，經資料顯示該地區富含放射性生熱元素及月球火山沉積物，隨後科學家通過分析發現，該地區的玄武岩約有20億年的歷史，更較40年前由美國《阿波羅計劃》及蘇聯《月球號》月球探測任務採集到的月球火山樣本，年輕近10億年。

錢續稱，團隊將運用是次獲取的珍貴月球土壤樣本，研究月球的地質和熱演化，並計劃使用岩石學、火山學及光譜學技術重建月球岩漿的生成、上升和噴發過程，以至着力研究月球土壤樣品中揮發物的演變，希望藉此深入了解月球晚期火山活動歷史，以及月球岩漿系統中揮發物的分布和演變，為未來月球的地質和熱演化及其與太陽系形成和演化的關係，提供寶貴訊息。他又指，未來兩至三個月會進行實驗室研究，包括分別利用EMPA電子探針及SEM掃描電鏡，分析岩石化學成分及物質成分，亦會與本港火石洲島的玄武岩進行比對，更全面了解月球火山作用。

樣本用後須全數歸還 按國家航天局規定，有關樣本在租用期後須全數歸還，同時粉末樣本僅可損耗100毫克。就此，錢煜奇指團隊會謹慎處理，挑選100毫克以內的顆粒進行研究，並不會作整體性破壞，盼妥善保存珍貴的月球樣本，日後供其他科學家及研究人員再進行研究，循環再用。另外，有關研究團隊亦在港大建立了行星光譜和礦物學實驗室，為太空任務提供支援研究工作。