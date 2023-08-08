醫健：成視在人：免費眼鏡驗配 救助近視內地童

全球目前約有6,870萬名兒童患有不同程度的視力障礙，奧比斯去年有研究發現，在發展中國家或地區，與正常視力的兒童相比，視力不佳的兒童心理健康較差，他們的活動量較少，學業成績也相對欠佳。奧比斯即將在中國河南開展一項試驗研究，為當地患有近視的中學生提供免費眼鏡驗配，了解他們戴上矯視眼鏡後，會否降低患抑鬱或焦慮的風險。

研究會否降低患抑鬱等風險 兒童視力不佳與心理健康存有關聯性，但仍待進一步研究了解是否有因果關係。為了證明眼鏡及其他矯視方法的確能降低他們的心理障礙，需要進行相關的隨機試驗研究。奧比斯選擇在中國內地開展研究，原因是當地擁有全球最多屈光不正但未獲矯正的兒童。在某些地區，有一半的中學生因為近視需要戴眼鏡，但他們絕大多數因經濟限制無法購買眼鏡。

奧比斯將會隨機選擇接受眼鏡驗配的兒童，與僅接受處方治療的兒童作比較，了解其心理健康狀況，後者會在兩年後、研究結束時獲配眼鏡。相關研究亦希望了解免費眼鏡的援助，會否提供當地農村兒童就讀高中的比例。就讀高中是打開通往大學的唯一道路，亦是改變兒童一生的十字路口，有你的幫助，將有更多孩童能扭轉命運。奧比斯