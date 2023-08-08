三男染退伍軍人症 年紀最大85歲

【本報訊】衞生署衞生防護中心昨日公布，在上周日至六期間，本港錄得3宗社區感染的退伍軍人症個案，患者為3名男子，年齡介乎59歲至85歲，他們分別居於筲箕灣、半山及鰂魚涌。截至上周六，本港今年錄得63宗退伍軍人症個案。

分別居半山筲箕灣鰂魚涌 其中一名59歲男病人有長期病患，居於筲箕灣明華大廈E座；另一69歲男病人，過往健康良好，居於半山寶恒閣；餘下一名85歲男病人同樣有長期病患，居於鰂魚涌康怡花園G座。防護中心正展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案。

另外，機電工程署昨日公布，在上月例行巡查檢測的122個來自75幢建築物的淡水冷卻塔水樣本中，發現有10個樣本驗出退伍軍人桿菌總濃度等於或超過每毫升1,000菌落的上限值。

該10宗個案的冷卻塔位於元朗鳳翔路41號鳳翔大廈、灣仔太原街8號、觀塘瑞和街27C號、北區新成路123號、東區新業街6號安力工業中心、灣仔藍塘道157號、油尖旺緬甸臺3號恆星樓、油尖旺彌敦道32至34號、南區新填海碼頭13號及九龍城落山道82號。機電署表示已按《公眾衞生及市政條例》向冷卻塔擁有人發出「妨擾事故通知」，要求他們採取適當消毒措施。全部個案已完成消毒工作。