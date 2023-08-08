16歲少年染甲流併發休克 專家倡打疫苗

【本報訊】目前本港正值夏季流感高峰期，衞生防護中心昨日指，一名有長期病患的16歲男童染甲型流感（H3）病毒，臨床診斷為甲型流感併發休克。男童經治理後情況穩定，現時仍然留院。中心指，初步調查顯示，病人潛伏期內沒有外遊，他的家居接觸者現時沒有出現病徵。

患者於上周五起發燒、咳嗽和嘔吐，翌日因徵狀惡化到將軍澳醫院急症室求醫，同日轉送基督教聯合醫院接受診治。其呼吸道樣本經化驗後，證實確診甲型流感（H3）。

未知高峰何時到頂 近日本港累計有4宗兒童感染流感後死亡個案。香港大學兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華表示，目前入院的兒童患者均沒有注射流感疫苗，建議家長在暑假期間帶同子女注射流感疫苗。他指，今波流感與今年3月爆發的流感高峰不同，當時以甲型流感（H1）為主，今次以甲型流感（H3）為主，兒童屬高風險群組，感染後容易引發肺炎等重症，死亡風險亦會增加。他呼籲家長如發現子女出現上呼吸道病徵，高燒持續不退，便要盡快求醫。

他稱，現時私家診所仍有流感疫苗供應，有效期8個月，建議家長先在暑假期間帶同子女注射本年度的流感疫苗，10月再注射下年度的流感疫苗。對於流感高峰期何時會「到頂」，他稱難以預計，相信未來兩周本港流感個案數字會上升。