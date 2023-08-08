異甘草素混化療藥 抑制胰臟癌生長

浸大研究中西合璧助提升效力 透過中西合璧方法治療癌症，可發揮各自優勢。香港浸會大學中醫藥學院研究團隊昨表示，研究發現若將甘草提出黃酮物質「異甘草素」與化療藥混合使用後，胰臟癌細胞抑壓生長率最高可增加三成。團體又發現，在服用異甘草素與服用化療藥相較之下，兩者分別對腫瘤治療效力不相伯仲。但團隊提醒，若長期服食甘草的話，則會引致腎衰竭和高血壓等病患。

團隊指，由甘草提出黃酮物質異甘草素後，並將其與化療藥合併服用，若以抑壓胰臟癌細胞的生長比率來說，較純粹服用化療藥多出18至30%。另外，研究運用小鼠實驗，並將其分為3大組，第一組則純粹服用化療藥「吉西他濱」，第二組只服用異甘草素，第3組則為無任何藥物醫治。

在3星期的研究實驗顯示，單以吉西他濱治療後的腫瘤體積比例達400立方毫米；而服用每公斤30和60毫克異甘草素的劑量後，腫瘤體積比則分別達到500和300立方毫米；無任何藥物醫治的「對照組」腫瘤比例有1,000立方毫米。而且異甘草素對小鼠的副作用較吉西他濱低，例如：白血球數目、體重下跌和貧血等問題較少。

此外，團隊也進行細胞實驗，將兩組人類胰臟癌細胞株，分別使用濃度為12.5和25微克分子的異甘草素後，癌細胞存活比率分別較無使用異甘草素的對照組減低約50%和80%，癌細胞株晚期凋亡率分別達11%和13%，對照組的細胞則少於5%。研究結果已發表於國際學術期刊《Phytomedicine》，並已在意大利都靈舉行的歐洲癌症研究協會年會發表研究內容。

長服有風險 不應自行服用 不過，浸大中醫藥學院教學科研部副教授高加信提醒，雖然以往有研究指甘草可用於治療其他類別的癌症，但目前仍未有使用「異甘草素」醫治癌症的臨床數據，之後希望做全面的毒性測試和臨床實驗。他又指，小鼠實驗使用注射方式，降低口服藥落入胃部被消化而影響其效力，而之後於人體上也會以注射方式進行。但他警告，若長期食用甘草可能引致腎衰竭和高血壓，建議大眾不應自己買入甘草醫治胰臟癌。