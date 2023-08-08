升降台意外多 3年至少14死傷

【本報訊】近年本港發生多宗涉及升降台的意外，連同昨日的事故，過去3年至少造成10人受傷，4人喪命。涉及的意外涵蓋電影拍攝、修樹、地盤，以及油漆工作等。

涵蓋拍戲修樹地盤 當中今年5月，一個電影劇組位於九龍城的富豪東方酒店對開拍攝時，現場共有3支吊臂，左邊吊着反光板，右邊有一盞射燈，中間的吊臂連着升降台。而當升降台升到酒店4樓位置時突然傾斜，導致升降台上8人墮地受傷，包括兩名攝影師以及6名助手，全部人清醒送往醫院治理，從網上流傳相片見到運載升降台的吊車向後倒下，車尾着地、車頭向天，近乎垂直。

去年5月26日，將軍澳至善街一個地盤，一名48歲男工人被升降台支架平台倒塌導致受傷，救護員到場，發現工人昏迷，頭、背、腳受傷，送往將軍澳醫院搶救後證實死亡。2021年10月8日，2名工人在黃大仙彩雲邨商場搬運升降台落斜時，升降台突然失平衡翻側，其中一名劉姓男工走避不及被壓中頭部，送院後傷重不治。

2021年8月18日，康文署一名55歲姓曾修樹女工，在西環水街與德輔道西交界，架起升降台修剪路邊樹木時，升降台突然急墜、吊斗撞向工程車車身，女工當場昏迷送院後不治，其姓陳（46歲）男同事亦受傷送院。同年4月，觀塘鴻圖道一名40多歲的油漆男工人工作時，一部升降台車突然滑行，男工人遭升降台車壓住下半身致嚴重受傷。