塌升降台9米拋飛 體育館工人慘死

升到最盡仍要擒高 維修天花極級難度 高空工作危危乎，又有工人變亡魂！一名年近七旬的建築署外判男工，昨日為康樂文化事務署轄下的葵涌一間體育館進行天花維修工程，期間他使用的升降台懷疑發生故障，升上9米高處時失平衡翻側，導致人隨台倒，男工飛撻落地受傷重創，最終搶救無效身亡，開工慘墮鬼門關。專家觀察意外情況後，懷疑事件涉及升降台的支撐腳無妥善撐開，或者升得過高影響平衡，建議相關場館或商場採用較穩固的升降台及工作平台，避免悲劇重演。康文署表示對事件高度關注，已即時停用所有同型號升降台。勞工處已經發出停工指示，現正調查意外成因，查究事故責任。

已發停工通知 處方正調查 意外現場是位於和宜合道的北葵涌鄧肇堅體育館，昨日接近中午12時，3名維修工人在上址展開天花維修工程，其中一名陳姓（69歲）男工負責登上升降台，另外兩名同事則在地面協助操作升降及配合，惟升降台上升至接近天花板、離地約9米高位置時，懷疑出現機件失靈，導致升降台「嘭」一聲翻側，陳男身不由己飛墜落地，登時重創昏迷。事故嚇煞在場同事，回神後慌忙呼召救護車，惜事主送往仁濟醫院搶救後，宣告傷重不治。據悉，事主任職維修工人約10年，與妻子育有3名已成年的子女；至於涉事升降台的底座面積約1.5米乘1米，設計上容許兩個人登上升降台工作。執法部門將案件列作「工業意外」。

而勞工處亦在接報後，即時派員到場了解。勞工處發言人表示，將向有關承辦商和處所佔用人發出「暫時停工通知書」，停止其使用該工作台，直至信納相關人士已採取措施消除有關危害，才可復工。該處正全速進行調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。若調查發現有違例事項，定會依法處理。

專家料支撐腳唔夠開肇禍 康文署高度關注今次意外，指死者為建築署外判維修工人，在主場館使用升降台進行天花維修工程期間，升降台突然傾倒導致事主墮地死亡。意外發生後，署方即時聯絡建築署及執法部門協助和調查事故起因。署方對死者表示哀悼，並對死者家屬致以最深切的慰問。事故原因正在調查之中，署方已即時停用轄下所有同型號的升降台。

理工大學機械工程學系前工程師盧覺強分析意外指，假設事主體重約140磅，依照他在升降台塌下時置身的高度，估計其身體承受高達940磅的衝擊力度，對人體而言「一定死硬」。另外，他觀察現場照片，並無見到升降台的機身結構有斷裂情況，不排除其底部的支撐腳「撐得唔夠開」，因無法保持穩定而釀成悲劇。

另有業內人士表示，出事的是單臂式設計的垂直升降台，懷疑該升降台「升得太盡」，加上工人需要再爬高方可工作，導致機械失平衡倒塌。他續稱，現時許多體育場館、大型商場等均會使用該類升降台，不及可用四個轆、採用「鉸剪臂」設計的升降台穩固；至於現時的升降台牌照，不過是相關人士聽取供應商講解後，經相關表格列為課程參與者即可操作，並無法例監管使用。他建議，有關部門可設立清晰指引減少意外，而體育館可以加建鋼結構工作平台，提供工人更安全的工作環境，藉此降低意外風險。