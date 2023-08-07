龍七公：延長服役年限 老將繼續支撐

正所謂「長江後浪推前浪，一代新人勝舊人」，一般而言，每當有新事物出現，舊有的就會漸漸被淘汰。武器亦然，每當有更新、更強的武器面世，舊款武器也會慢慢減產、逐漸退役，成為歷史。不過在現實中，也有一些違背這項定律的例子，例如在號稱全球最強的朱姆沃爾特級驅逐艦面世多年，屬前一世代的阿利‧伯克級驅逐艦，數目不減反增。惟這不代表朱姆沃爾特級驅逐艦虛有其表，只是美軍有更現實的考慮。

近日兩則消息引起筆者關注，首則是美國國防部宣布向兩間船廠授予合約，再採購多9艘伯克級驅逐艦；第二則是美國海軍宣布現役4艘伯克級驅逐艦，將延長服役年限4至5年。值得留意的是，今次獲宣布延長服役年限的分別是拉梅奇號、本福德號、米徹爾號及米利厄斯號，它們均屬於同級艦中最舊批次，分別在1993年至1995年間下水，並於1994年至1996年間開始服役，在美國海軍中已稱得上是「一名老將」。不過，要數資歷最老，就不得不提同級首艦阿利‧伯克號，於1989年下水，1991年起服役，並於今年3月獲延長服役年限5年，直至2031年，屆時將超出其原本設計壽命的35年。

雖說伯克級驅逐艦自面世後經歷了多次升級改造，實力已不能與服役初期同日而語，但伯克級始終是上世紀80年代研發的產物，何況朱姆沃爾特級驅逐艦早已面世，難免惹人懷疑是否朱姆沃爾特級出現問題，才讓美軍徹底放棄。特別是美軍最初是計劃建造32艘朱姆沃爾特級驅逐艦，後來縮減至24艘，再後來又縮減至7艘，最終更只建造了3艘，且原因是為了騰出預算來建造更多伯克級，更似乎佐證了上述說法。

戰略改變 停建新艦 無可否認，朱姆沃爾特級驅逐艦應用了多種先進概念，單單是低雷達截面，在對海搜索雷達面前近乎隱身這一點，已遠超其他驅逐艦。不過，誠如外界推測，朱姆沃爾特級驅逐艦問題不少，首先是造價貴，其次是技術過於先進，導致可靠性過低。尤其是首艦朱姆沃爾特號剛服役僅數個月，又要返廠維護升級，令外界普遍懷疑其缺乏穩定服役的條件。

然而單憑這些缺點，仍不足以說服美軍放棄朱姆沃爾特級驅逐艦，畢竟造價再貴，只要在戰場上取得明顯優勢，一切也值回來。筆者認為，美軍之所以停止建造朱姆沃爾特級驅逐艦，核心原因在於戰略上的改變。朱姆沃爾特級雖說是一艘多用途水面艦，但最初是被視為戰列艦的代替品，尤為注重對陸炮擊，在對海及防空方面相對較弱。經歷縮小化設計後，垂直發射系統僅餘80具，比伯克級更少，進一步削弱其多用途性。關鍵是，隨着中國藍水海軍逐漸成型，美軍就必須考慮中美在海上對決的可能性。何況，伯克級驅逐艦仍不遜於解放軍現役驅逐艦，維持一定數量，再展開新型驅逐艦乃至巡洋艦的研究，才貼合現實需要。