議論縱橫：香港居住環境人不如畜

香港面積1,106平方公里，其中住宅、工商業、貨倉及社區設施用地共佔七分之一，此等乃市民常用的空間，其餘七分之六的40%劃入郊野公園及其他用途。大部分港人的人均居住面積愈來愈細，因為私樓的迷你樓及公屋的單位面積愈來愈細，當然亦有市民居於劏房，情況如何，人所共見。

在上世紀六、七十年代購入大量土地的發展商及世家，現時富可敵國，只要土地慢慢發展，而政府又無法改變規劃的法則，便萬事大吉。現時以居住環境而言，乃人不如畜，很多市民蝸居，但野牛、野豬及猴子等，卻可在郊野通山走動。而很多港人亦對動物有愛心，二十多年前於黃昏時曾見有人揸小型貨車，將賣剩的蔬菜運到金山郊野公園餵飼猴群，相信現時仍有人這樣做，餵飼流浪貓狗及雀鳥等亦非罕見。

社會的最上層不介意土地慢慢發展，喜歡郊遊人士十分欣賞郊野公園，後者世界聞名，不少訪港旅客都會郊遊。社會似乎忽略了另一些重要事實：不少人的居所愈來愈細，每個人花於上班的舟車時間愈來愈長，乘搭擠迫如沙甸魚罐的港鐵車廂，感受如何？每天花三、四小時上下班，是理想生活嗎？此外，市區一層實用面積500平方呎的單位，售價竟高達1,500萬元。

無疑在英國倫敦或西方國家很多大城市，也有不少人每天花三、四小時於交通上，但香港實在太兩極化，財富太集中。香港的一國兩制其實容許港人享有極大的自由度去制訂政策，改變原來不合理的施政，可惜社會變動太快，香港不斷受到國際事件的衝擊，例如中國與西方國家的關係，加上內部矛盾嚴重，無法糾正中央政府所指的深層次矛盾，並出現人不如畜的奇景。