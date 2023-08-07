橫眉冷看：你我都活在羅剎國

近日有一首中國歌曲破了世界紀錄，推出短短數星期，網上點擊率已超過150億次。據說舊紀錄是由一位西班牙歌手所創，他其中一首作品的點擊率曾達55億次。這首破紀錄的中國歌曲名叫《羅剎海市》，是內地歌手刀郎的作品。《羅剎海市》的歌詞內容，是取材自清代小說《聊齋誌異》，此曲在瞬間風行全國，影響更遠及海外，主要是得力於一個既詭異而又寓有深意的聊齋故事。

《聊齋誌異》有一個篇章叫「羅剎海市」，故事的主人翁馬驥生得丰神俊朗、眉目如畫，有一趟他乘船出海，忽遇大風，經歷了幾日幾夜，被吹至一個奇異之地，名叫羅剎國。該國的民眾在馬驥看來，都生得奇醜無比，但在當地人眼中，馬驥的樣子反倒被認為是十分嚇人。初時馬驥所到之處，羅剎國人爭相走避，後來他忽發奇想，索性以醜為美，將自己打扮成張飛的模樣。馬驥的新形象一出，馬上驚艷全國，國王讚不絕口，更讓他在朝中出任大官。

這個故事有深意存焉，旨在諷刺一個好壞不分、是非顛倒的世界。刀郎的新作以此為題材，旋即傳遍大江南北。內地民眾為甚麼愛上這首歌，我不敢一言以斷。所謂「一百個人有一百個哈姆雷特」，喜愛《羅剎海市》的原因可以很多，反正筆者也成了歌迷，因為歌詞內容很能反映出我的心聲。

事實上，刀郎這首作品未推出之前，本欄已經一直強調，這是一個陰陽顛倒的年代，人們慣於以惡為善、以醜為美。2019年香港的黑暴分子，被視為是香港的「良心」；美國前總統特朗普，更被視為國家的「大救星」。過去人們的價值觀被徹底打破，你如果怕適應不來，就只能將自己變成羅剎國人。