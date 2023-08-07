強詞有理：挑撥無效

華府高官近年經常強調不要求任何國家在中美之間選邊站，一聽就知言不由衷。實情是，美國每時每刻都在拉幫結派，每時每刻都想孤立和圍堵中國。最近國務卿布林肯行色匆匆走訪南太平洋幾個國家，話題照例離不開中國，一路搬弄是非，挑撥離間，可惜應者寥寥，討了個老大沒趣。

巴布亞新幾內亞總理坦言歡迎與中國合作，美國不要將其視為進攻的跳板。湯加首相則稱對華債務沒有任何問題和擔憂，暗示不勞美國操心。最令老美尷尬的是新西蘭的態度，不僅公開拒絕AUKUS的邀請，更指「這是一個我們不得不出賣靈魂才能加入的俱樂部」。美國將AUKUS視為圍堵中國的得意傑作，澳洲更為自己成為其中一員而沾沾自喜，沒想到竟遭新西蘭無視甚至蔑視，真是情何以堪。新西蘭作為「五眼聯盟」成員，尚且不願選邊站隊，何況是其他國家？

畢竟，愈來愈多國家看穿美國陰險目的，不想被其利用充當反華棋子。早前美國副總統賀錦麗訪問非洲，無非為了挑撥中國與非洲之間的關係，結果還是碰了軟釘子。加納總統明言：「美國可能會對中國在非洲的影響力感到困擾，但我們不會。」這大概就是非洲國家的普遍態度，不管美國如何拉攏，非洲都不可能加入反華陣營。

其實也難怪，美國一向口惠實不至，對非洲等發展中國家提供的援助杯水車薪，這些年更是處處強調「美國優先」，對外援助買少見少，而且往往附帶政治條件。反觀中國除了對非洲等發展中國家提供大量不附帶任何條件的援助，還積極協助發展經濟，投資基建，改善民生。最重要的是，中國已成為140多個國家和地區的主要貿易夥伴，尤其對非洲等發展中國家的經濟影響力已明顯超過美國，試問華府如何孤立圍堵中國？

最諷刺的是，美國看到中國「一帶一路」搞得有聲有色，不禁羨慕嫉妒恨，除了極力唱衰抹黑，唆擺意大利退出，前年還聯合其他G7國家推出「重建美好世界」計劃，聲稱未來5年要籌集6,000億美元，為發展中國家提供基建資金，結果呢？至今無影無蹤。中國以一己之力推行「一帶一路」，而美國聯合G7諸國也無法「重建美好世界」，孰高孰低，不問可知。事實證明，美國已沒有能力和資格要求其他國家選邊站。