龍吟虎嘯：不打核戰就要談判

俄烏之戰只要沒打成核大戰、沒打成世界大戰，終究會在談判中結束。談判的結果怎樣呢？戰場上的結果是怎樣就會怎樣。當然，這個戰場不但指兵戎相見、炮火連天、死傷纍纍，還有國內外的政治、經濟、戰爭實力、外交、「得道多助，失道寡助」、民心向背等多種因素。不過，戰場絞殺，輸贏是主要的，那麼絞殺打到甚麼程度，才會以談判結束戰爭呢？最基本的，是雙方都覺得難以徹底擊垮對手，再打下去、耗下去對誰都不利，大致上判斷經過討價還價，雙方能堅持各自的底線，當然過程不會簡單，而是反覆多變，艱苦漫長，稍有意外就會翻枱。

現在俄烏之戰打了近一年半，烏克蘭在美國西方「最大支持」下展開大反攻，然而屢屢受挫，烏克蘭不僅大量消耗美國西方的軍火彈藥，而且正在耗盡美國西方對總統澤連斯基和烏軍的信心。俄羅斯這邊也打得很艱苦，消耗很大，然而俄羅斯的天然條件比烏克蘭強很多，能扛得多，信心大得多，現在就談判的意願比烏克蘭、美國要低。

近日澤連斯基表示，希望可以在今年秋天舉行「烏克蘭和平峰會」，又指即將在沙特阿拉伯舉行、30個國家參與的國際會談，將是實現烏克蘭和平峰會的墊腳石；澤連斯基還說正與盟友合作，為和平峰會爭取廣泛支持，以結束持續近一年半的俄烏戰爭。澤連斯基渴望談判盡快展開，溢於言表！

現在已是8月，距秋季還有約兩個月，未來幾十天烏克蘭的反攻能夠改變目前屢屢受挫的形勢嗎？如果改變不了，澤連斯基會在目前這種形勢下和俄羅斯談判嗎？直到當下，澤連斯基還嘴硬，和平峰會將以基輔去年秋天提出的十點方案為基礎，包括全面恢復烏克蘭領土完整、俄羅斯全面撤出烏克蘭、保障糧食和能源安全等。哈哈，若在秋天前烏方能取得如此輝煌的戰果，澤連斯基還用得着與俄羅斯談判嗎？何不拿下莫斯科？「戲子總統」果然不知所謂！