坦言集：歷史規律

霸權在歷史上的由盛轉衰，往往是由於伸延過度，超出本身的資源能力。可是，霸權主義一如資本主義追求利潤一樣，擴張的衝動是不可抑止的，能抑止便不是霸權主義了。

因為霸權是依靠武力，建基在剝削掠奪，霸權必然引起反抗，反抗便是武力相對，但囿於霸權的本質，難以完全鎮壓，反抗便是此起彼落，除非用種族滅絕，一如歐美殖民主義者滅絕北美洲和澳洲的土著。即使英印帝國，印度還是不停地尋求獨立，擺脫英國。

於是，霸權主義國家除了不斷擴張，追求更大、更多的資源掠奪外，還要鎮壓內部不斷的起義，武力變成唯一的權力與經濟的支撐力。但武力卻引起更多的反抗，飲鴆止渴，結果是在內外反抗下，最終霸權崩潰。

美國霸權當前亦是一樣，它的霸權是趁着歐洲列強自相殘殺形成的權力空檔而起，1956年左右完成了接收歐洲的海內外資產、市場的工作，因而帶來美國的戰後經濟繁榮。可是韓戰、越戰以至阿富汗之戰，美國不甘心只接受歐洲原有的資產，還想打擊俄羅斯來成就全球的霸權，冷戰是美國擴張的結果，未成功的霸權事業。

可是，當蘇聯、東歐被成功瓦解，美國自信增強，卻野心更大，要掃平所有反對或不讓美國奴役的勢力，伊拉克戰爭是典型，可隨後的北約東擴、歐盟東擴，伴隨着中東、北非的顏色革命，美國是要擴大其直接控制的世界，把第二次世界大戰列強議決的各國疆界重新劃分，翻倒再造。結果冷戰結束的「和平紅利」，美國繁榮了克林頓時代，卻因武力擴張，把美國導入用貿赤、財赤的債務經濟支持軍事擴張的階段。戰爭多了，美國控制的地區多了，可是，一方面美國的財力衰竭，愈來愈靠貨幣濫發的債務經濟，金融危機威脅日益嚴重。另一方面，各國反抗不停爆發，佔領伊拉克之後沒法平息內亂，阿富汗之敗更顯示出單靠武力，不可能鎮壓民眾的反抗。

而烏克蘭戰爭既是美國霸權的最新/最後擴張，也是對美國霸權過度伸延的重大考驗。冷戰之後的美國獨霸，結果帶來中俄復興、伊朗不服、阿拉伯國家背棄，以及今天金磚國家的擴容、西非反法國殖民主義等，遍地烽火。美國獨霸反而帶來的是世界多極化、霸權衰落。歷史規律不可逆呀！