政情：旺區冷清無人流 倡開夜市搞巡遊

經濟復常得把口 強勁反彈未見有 步入後疫情時代，香港未如想像中「復常」。雖然港府不停「唱好」經濟，但實際上依家仲係一街都係吉舖，晚上街道冷清、無夜市。議員李鎮強話依家踏入9點開始無人流，根本帶動唔到生意，令好多場所都被迫收舖，尤其香港嘅活動無乜新意。佢覺得香港有必要搞番夜市促進經濟，仲提議重開大笪地，甚至可考慮搞巡遊喎。

其實香港同內地恢復通關已有半年，唔少市民都感覺到市道大不如前，講嘅係遠遠追唔到疫情前。根據香港旅遊發展局嘅數字，赴港過夜旅客由疫前2019年6月約222萬人次，跌到今年6月只得140萬人次，減少咗37%，流失82萬人次，政府之前預期嘅強勁反彈，好似並冇出現喎。

議員江玉歡尋日喺社交平台上載咗幾張相，相入面只有「小貓三四隻」，唔講以為係夜晚11、12點，所以條街先咁少人。但睇真啲，原來只係夜晚9點40分左右咋，令佢大嘆疫後經濟嘅恢復令人憂慮。佢直言仲要改變呢個局面就要知香港缺啲咩，而「開心總不能靠表面」。

講到人流大減，李鎮強都有同感。佢話香港依家到夜晚9點左右就開始無人流，好多地方好似餐廳、卡拉OK同戲院都係無人流，而無人流就帶動唔到個生意，令好多場所都被迫收舖。佢又話即使通關大半年，其實都無乜人留港消費，反而係北上玩，亦都吸引唔到好多旅客嚟。佢將呢啲歸因於香港多姿多采嘅生活，疫前同疫後無乜分別，疫前有幻彩詠香江，疫後又係幻彩詠香江，形容係「無乜新意」，所以佢建議港府應認真計劃重新「搞活夜市」喎。

可吸引外出消費 帶動內循環 近排去完廈門夜市嘅佢唔單止食咗唔少美食，亦見到由年輕人開設唔同創意攤檔，街上亦有好多旅客，無論老、中、青市民都無懼炎夏高溫，四周圍都人頭湧湧。佢覺得夜市有助帶動當地嘅消費氣氛，而香港物價同勞動力貴的確影響到旅客同本地人消費意欲，所以都要搞啲特色夜市幫輕吓啲開支，仲可以帶旺人流，吸引市民外出消費，仲帶動經濟內循環喎。

點搞先好呢？佢覺得可仿照昔日燈火通明嘅上環大笪地，同依家泰國曼谷翟道翟夜市嘅模式，選擇喺交通便利而又唔影響民居嘅地區，好似海濱長廊，甚至係立法會附近嘅空地。佢相信喺呢類地方，可以透過維港嘅景色畀人打吓卡，仲可以租攤檔給年輕人，增加創業同就業嘅機會，製造青年向上流嘅階梯。

但搞市集又唔可以太單調，所以佢建議夜市要有唔同嘅內容同主題意識，要有唔同嘅表演同藝術展示，好似請迪士尼同海洋公園搞巡遊，喺大時大節吸引更多嘅遊客喎。

其實搞夜市備受關注嘅就係衞生安全嘅問題，佢相信做夜市就一定要有發牌同監察制度嘅。

江玉歡 李鎮強