東方民調：4800幢未完成強制驗樓 千廈狀況緊急 有排修葺

【本報訊】近日接連發生大廈外牆石屎或批盪剝落事件，屋宇署急忙覆檢尚未完成遵辦強制驗樓通知的樓宇名單，發現目前未獲遵辦樓宇約有4,800幢，當中通知到期而仍未遵辦的有2,700幢；並識別了約千幢狀況緊急、業主無力或拖延維修的舊樓，該署會先代業主維修再追討費用，但強調處理需時。有議員形容舊樓冧石屎是「社區炸彈」，應盡快清除，建議政府成立專責小組，盡快推動驗樓，並增加人手跟進。

十三街高危 居民憂冧樓 屋宇署數字顯示，在到期而仍未遵辦通知的2,700幢樓宇中，1,800幢已委聘註冊檢驗人員，當中1,300幢已進行檢驗工作，有待開展或完成修葺工程，500幢仍未完成檢驗工作，若大廈無迹象顯示會盡快展開工程，該署會考慮提出檢控；餘下900幢仍未委聘註冊檢驗人員樓宇中，亦會陸續發出警告信；另外約150幢已參加「樓宇更新大行動2.0」計劃第1類別樓宇。該署已識別約1,000幢狀況緊急的樓宇，會先進場安排維修，其後向業主追討費用，但可能需要以月計完成。

直至2022年，全港已約有2.7萬幢樓齡超過30年的樓宇，當中近兩成、即約5,200幢處於失修狀況，但屋宇署每年只能巡查約700幢樓宇。高齡樓宇持續增多，但政府一直「懶懶閒」，無積極處理舊區重建工作，令都市炸彈範圍不斷擴散。例如土瓜灣「十三街」亦有不少高齡單位，區內居民面對滲水及冧石屎等問題，惟政府不聞不問，市區重建局重建工作緩慢，居民直言，憂成馬頭圍道冧樓事件翻版。

罰款欠阻嚇 專家倡定額 有議員擔心正值炎夏，本港持續出現極端暴曬及大雨的天氣，均有機會影響舊樓的石屎結構，成為石屎剝落的原因之一，舊樓區的居民皆人心惶惶，認為屋宇署應加強舊樓巡查，盡快處理及維修積壓已久的個案，以減低即時的危險，挽回市民對樓宇安全的信心。至於中長期，需審視現時屋宇署、市建局及民政署的合作模式，如何更有效地處理積壓已久的維修令，並協助法團加快復修工作。

有專家批評舊樓維修問題存在多年，但對於失修樓宇業主，現行執法欠缺阻嚇性，往往最終僅罰款數千元，但又要花大量資源及時間處理法律程序，建議當局可以定額罰款方式處理。