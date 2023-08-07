東方民調：舊樓失修石屎冧不完 巡查疏漏出街唔安全

本港接連有舊樓冧石屎，擊中途人車輛；而旺角更加9日內發生3宗冧石屎意外，亦有大廈多年前已須強制驗樓，至今仍未維修。「東方傳媒民意調查」結果顯示，大部分受訪者直指鬧市頻頻冧石屎，已響起警號，歸咎政府處理失修舊樓，長期跟進不力、巡查兒戲、支援不足，才令問題惡化。受訪者又批評舊區重建進度不理想，三無大廈等高齡樓淪為計時炸彈，危機處處。

旺角9日3宗 西灣河途人傷

短短9日內，旺角區已發生3宗大廈外牆石屎剝落事故，包括旺角道寶安大廈先後分別於7月2日及5日，兩度發生僭建結構物的石屎剝落，飛降到行車路及行人路。在7月2日石屎剝落後，工程人員需到上址移除有即時下墮風險的異物；及後屋宇署人員在該大廈外牆勘察，進行風險評估後才解封。然而，不足3天後，寶安大廈外牆再有大量石屎剝落。其後包括西灣河等多區亦有舊樓石屎塌下，甚至擊傷途人。