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黃竹坑八旬翁溺斃

事主送院後證實不治。（張駿勤攝） 事主送院後證實不治。（張駿勤攝）
事主送院後證實不治。（張駿勤攝）
【本報訊】昨晨8時許，黃竹坑深灣道8號遊艇會一職員報案，稱在海面上發現懷疑人形物體在浮沉。救援人員趕至現場，在場救起一名老翁，他陷入昏迷，由救護車送往律敦治醫院搶救，期間需以儀器進行心外壓急救，惟抵院後證實不治。人員經調查後，證實遇溺老翁姓陳（85歲），其死因有待剖驗確定。
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