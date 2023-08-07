屯門驚現刀客 斬人後4句鐘落網 中年漢浴血天橋 頭有10厘米長傷口

【本報訊】昨午近4時，執法部門接獲報案，指有人在輕鐵田景站及建生站一帶持刀徘徊，並且闖入路軌範圍。大批人員隨即持盾到附近搜索，其後於屯門鳴琴路一條行人天橋上，尋獲一名受傷姓林（58歲）男子，他的頭部留下約10厘米長刀傷，周身遍布鮮血，但仍然清醒，他接受初步包紮後，由救護車送往屯門醫院治理。

公園兩樹遭利器戳刺

人員封鎖現場，嘗試翻查「天眼」掌握案發經過，以及追緝一名案發時赤膊上身、穿迷彩褲的持刀漢，期間亦在附近公園兩棵樹的樹幹發現多個孔洞，懷疑遭人用利器戳刺。至晚上約8時，人員收到街坊舉報疑人下落，追迹至距案發天橋約300米、近盈豐廣場對開，以涉嫌「傷人」拘捕一名姓鍾（49歲）男子，並從他的袋內搜出懷疑涉案利刀。被捕人士現正被扣查，人員正了解他與傷者的關係，以及背後行兇動機。