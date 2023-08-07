粗暴餵奶拔毛 老檔主涉虐鸚鵡被捕

【本報訊】執法人員於昨日下午2時許接報，指旺角園圃街雀鳥公園內，有男檔主強行按住一隻藍眼葵花鸚鵡的眼睛，以針筒粗暴地餵食奶粉，另有兩隻綠色的鸚鵡，分別遭拔掉羽毛和強行滴眼藥水，懷疑他虐待雀鳥。執法人員接報抵達，並通知愛護動物協會及漁護署人員到場調查。其後，懷疑受虐的鸚鵡交愛協人員帶走檢驗，該名姓陳（80歲）檔主，則涉嫌「殘酷對待動物」被捕，被帶署助查。

愛雀人士黃先生表示，約半年前他經過該店舖時，見到一隻虹彩吸蜜鸚鵡並無問題，但飲完茶再折返即見牠腳部扭曲，相信曾遭人不恰當對待。他花3,000元買入該鸚鵡，再花7,000元帶牠求診，可惜其腳部也醫不好，一對腳完全不對稱，造成終身殘廢。昨日他拍下該檔主疑虐待3隻鸚鵡經過，並且報案求助。

行徑惹詬病 網上早有談論 自費成立鳥類保護組織的藝人郭秀雲，剛巧在現場購買鳥籠，得悉事件後亦在場了解。她指涉事檔主對待雀鳥的行徑一直存在問題，不少社交網群組都有人談論。她相信並非首次有人就此事報案，附近行家亦有投訴檔主對待雀鳥的手法有問題。

現場消息稱，涉案檔主在雀仔街售賣雀鳥多年，一直都粗暴地對待自己的雀鳥。以前他只出售俗稱「文雀」的相思、石燕等品種。約8年前，本港興起飼養鸚鵡熱潮，他見其他售賣鸚鵡的檔口生意好，因此亦轉為出售鸚鵡，且以對待「文雀」的手法照顧鸚鵡。