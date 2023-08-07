「熱心」攙扶偷錶逃遁 南亞兵賊性難馴

街頭遇醉漢 起貪念作案 糾黨毀治安 南亞兵團作惡多端，一有機會便露出賊性兇相！昨日清晨時分，兩名南亞漢在銅鑼灣遇上一名在街頭休息的醉酒男子，立刻動起歹念，一同「扮好人」上前攙扶，再乘對方疏於戒備，盜走其攜帶的名貴手錶逃去。事主遇竊後嘗試追截，可惜狡賊手快腳亦快，轉眼不知去向，他只能無奈報案。另外，前晚有南亞群煞在觀塘街頭伏擊兩名同鄉，以金屬手鈪毆傷他們後，跳上私家車絕塵而去，傷者其後清醒送醫，執法部門經調查後，以涉嫌傷人拘捕兩名巴基斯坦裔男子。

昨日清晨5時許，一名姓劉（40歲）男子在酒吧消遣後帶醉離開，期間因不勝酒力，坐在銅鑼灣羅素街38號對開休息。未幾，兩名「熱心」南亞漢上前關心，並且借故伸手攙扶事主，惟其中一人竟趁機動手，盜走其身上一隻約值6萬元的手錶，然後與同伴棄下事主奔逃。據悉，事主不甘損失，察覺失竊後啣尾窮追，惟追截至軒尼詩道被雙賊擺脫，劉男遍尋不見對方蹤影，於是報案求助。執法人員接報到場，開車載同事主在附近一帶兜截，惜無發現。經初步調查後，人員把案件列作「盜竊」跟進，正追緝賊人歸案。

群煞觀塘伏擊同鄉 拘兩巴漢 此外，前晚9時許，執法部門接獲市民報案，指兩名南亞漢途經觀塘崇仁街13A號一條後巷時，遭大約4名同鄉襲擊，其中有人以金屬手鈪施襲，兇徒逞兇後，登上一輛接應私家車逃去。人員趕赴現場途中，兩名事主亦負傷跑至雲漢街，並且自行致電求援。

救護員抵達該處，成功尋獲傷者，他們均屬巴基斯坦裔，其中一名17歲青年的頭部受傷，他的21歲朋友則被擊傷額頭和手部，二人接受敷治包紮後，清醒由救護車送院治理。執法人員圍封現場，了解大致事發經過後，將案列作「傷人」處理，至昨日清晨約5時展開行動，在黃大仙區拘捕兩名分別18及28歲巴漢。據悉，事件懷疑涉及雙方就學時期的積怨，被捕人分別為涉案私家車司機及車主，兩人現正扣留調查，不排除有更多人被捕。