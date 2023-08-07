逾30%社企呻人手不足最大難題

【本報訊】本港人才流失問題嚴重，各行各業都陷入「人才荒」。昨日公布一項調查發現，逾三成社企認為目前面對最大難題是人手不足，資金短缺的企業難以挽留人手；同時逾八成受訪者認為港府資助申請繁複、耗時長，嚴重加重中小企業負擔。有機構認為，不論是港府支持力度或是市民對社企的了解均有所欠缺，期望當局為本地社企提供更多幫助。

受訪者指申請資助繁複 社企Spark Social近日訪問超過100間社企，了解他們在營運過程中所面對的挑戰與機遇。結果發現，有33%受訪社企認為人手不足屬最大難題，因各行各業都在「搶人才」，資金短缺的社會企業難以挽留人手。

另有27%受訪社企則認為，缺乏可持續營運模式是最大困難。有社企指，其營運起始成本源於政府資助，但在資助完結後卻難以繼續經營。調查又發現，逾80%受訪者認為，申請政府資助需時太長，而且申請文件繁複，需要耗用大量人力物力處理，嚴重加重中小型企業負擔。

Spark Social創辦人鄭榮基指出，對比海外社企，不論在社會發展及經濟貢獻上都佔有重要角色，但本港社企似乎舉步維艱。他認為，不論是港府支持力度還是市民對社企的認識均有所欠缺，期望大眾了解更多本港社企面對的難處，一同解決問題。

至於近年本港出現移民潮，不少年輕人選擇離港發展，鄭榮基指社企要吸納人才加入，須有明確的企業目標和良好商業運作模式，同時亦要配合社會推廣教育。