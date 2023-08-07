立秋將至續熱辣辣 有驟雨最高33℃

【本報訊】明天是廿四節氣中的「立秋」，代表秋季已至，但本港天氣卻未見秋意。香港天文台預測本周的天氣繼續炎熱，即使在多雲、有驟雨的情況下，周一至周四（7日至10日）的市區最高氣溫亦達攝氏33度，周三（9日）更會升至攝氏34度。縱使天氣持續酷熱，但翻查過去氣候資料，今年料並非最熱立秋，2015年立秋當日市區最高氣溫一度升至攝氏36.3度，幾乎相等於正常人體溫度。

廿四節氣中排第13的「立秋」通常訂於每年8月7日或8日。當太陽到達黃經135度的位置，預示炎熱的夏天即將過去，秋季來臨，天氣隨着下雨而愈來愈涼快。不過，即使本港未來數日或會有驟雨，但未改令人難以喘息的炎熱天氣。

天文台表示，受西南氣流影響，廣東沿岸今日有幾陣驟雨及雷暴。同時，一個低壓區會為廣西沿岸帶來不穩定天氣，預料覆蓋南海北部的高空反氣旋會在本周中期增強，廣東沿岸天氣酷熱。受高空擾動影響，本周後期華南驟雨較多及有雷暴。

天文台預測今日大致多雲，有幾陣驟雨，早上有雷暴，市區最低氣溫約攝氏27度，下午部分時間有陽光及酷熱，市區最高氣溫約攝氏33度，新界再高一兩度。吹和緩西南風，風勢間中清勁。隨後兩三日部分時間有陽光，天氣酷熱。而立秋當日亦部分時間有陽光及酷熱，有幾陣驟雨，早上局部地區有雷暴，市區氣溫介乎攝氏28度至33度。

最熱立秋在2015年 達36.3℃ 翻查過去氣候資料，天文台自1884年有紀錄以來「最熱」立秋是在2015年。天文台當日錄得市區最高氣溫達攝氏36.3度，最低氣溫亦有攝氏30度，即晚間時分亦十分炎熱，平均氣溫則達攝氏32.4度。根據天文台的預測資料，相信今年的立秋並非近年「最熱」。