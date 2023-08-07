港航送來回機票9800張 今早10時網上鬥快搶

【本報訊】港人又係時候搶「免費」機票！機場管理局贊助下，香港航空將於今早（7日）10時以先到先得形式，送出9,800張香港出發的免費來回機票，涉及7個目的地，包括泰國曼谷、海南三亞、北京大興、浙江杭州、南京、日本名古屋、南韓首爾等地，機票更已包20公斤寄艙行李。

7個目的地 最快9‧1出發 機管局於新冠疫情期間，向多間航空公司購入逾70萬張機票，並於疫後贈予遊客及港人。香港航空響應香港國際機場「飛遇世界鉅賞」，於7月24日至8月25日推出數輪免費搶機票活動，一共超過20個目的地供選擇。而今日送出的機票將有9,800張，旅遊期限為今年9月1日至明年3月24日，不過有部分日子並無機票提供，以及逗留期限須介乎2至7日，而免費來回機票已包20公斤寄艙行李，但不包括其他稅項、附加費及其他收費。

港航表示，所有年滿12歲以上的人都可參與活動，而每名合資格人士只可於同一輪活動贏取一張機票，並必須輸入正確個人資料，否則可能失去兌換資格。港航提醒，參加者須即時網上繳付所有稅項、附加費等，亦應於付款後截圖記下行程、電子機票號等紀錄，方便日後參考。而當飛機圖標變成「賣晒」，即代表有關目的地的機票送罄，要改選其他目的地。