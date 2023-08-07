台中世界機關王大賽 福榮街官小奪金摘銅

【本報訊】11支香港隊伍已於8月2日至5日前往台中參加「世界機關王大賽2023」，與367支來自世界各地的隊伍同場競技，進行創意科技交流。比賽要求隊伍於限定時間內活用各種科學原理、綠色能源與機械運作概念，以積木零件及不同種類的原材料，設計不同的機械及關卡裝置，今年比賽主題為聯合國「2030年可持續發展目標」。其中福榮街官立小學分別勇奪小學組金獎及銅獎，金獎隊伍以積木組件展示如何將城市棕地發展成社區農圃及教育中心，鼓勵大眾珍惜大自然。

積木展示棕地變身社區農圃 香港青年協會「創意教育組」派出11支「香港機關王競賽」的優勝隊伍，上周參加「世界機關王大賽2023」，除福榮街官立小學獲獎外，博愛醫院陳楷紀念中學及港澳信義會小學也憑藉優秀表現獲得海外貢獻獎。在「機關整合賽」勇奪小學組金獎的福榮街官立小學以「蜂牛農莊」為設計概念，參考香港及台灣的城市發展，利用積木組件展示如何將城市棕地發展成社區農圃及教育中心，實踐可持續發展；獲得銅獎的隊伍則利用積木建造「巧克力工廠」，運用了多個複雜的連桿結構，將機械力學融入作品之中，呈現出自動化的工廠。

自2010年起，「香港機關王競賽」已累計超過2,200名中小學生及170間學校參與，深受學界支持。香港代表隊在國際賽事中表現優異，於歷屆世界賽各組別中合共取得11個金獎、10個銀獎及7個銅獎獎項。