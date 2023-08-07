港版新工程合約模式 鼓勵創科增成本效益

推動協作應對挑戰 減超支延誤風險 為提升項目的管理效率和成本效益，發展局稱自2009年在工務工程項目中推行「新工程合約」模式，與承辦商一同及早解決工程期間遇到的挑戰，並減低工程項目出現延誤或超支風險。至今已逾500份工務工程合約採用了新模式，超過150份工程合約已經竣工而沒有出現合約糾紛。而上月發展局推出香港版「新工程合約」，把香港相關法規、採購辦法等寫進合約內，並加入新條文，提供誘因鼓勵承建商採用創新科技。

發展局局長甯漢豪昨透過網誌，介紹工務工程項目採用「新工程合約」（New Engineering Contract-NEC）模式的優勢。她指出，以往工務工程合約模式，較着重合約雙方的責任和義務，惟施工期間一旦出現問題或預示到風險，雙方較重視釐清責任，以致出現爭拗；惟新模式則提倡協作文化，透過合約機制，推動合約雙方建立互助互信的夥伴關係，共同解決困難，以減低超支延誤機會，例如新冠疫情期間，項目部分建築物料及預製件無法按原定時間運抵香港，承建商通過「新工程合約」模式的風險預警機制，向建築署指出困難，在互信文化下，雙方磋商解決方法，最後採用承建商提出的施工取代方案，既可減低成本，保持工程質量，亦避免工程出現延誤。

引入預警機制 列明相關法規 她又續稱，新模式下合約條款引入了一套完整的項目管理系統，包括風險預警機制、補償機制和行動時間表，發揮了管理手冊的作用，舉例指如風險預警機制，可鼓勵承建商盡早識別和提出可能對項目造成影響的潛在風險，以及在遇到施工困難和問題時，可透過合約設定的程序框架及時限，共同協商和擬定最佳解決方案。根據發展局的數據顯示，由2009年至今，已有超過500份工務工程合約採用了新模式，總造價超過2,700億元。

有關部門為與時並進，在上月更新相關合約模式，並建立了「香港版」，將香港相關法規、採購辦法等寫進合約內，加入新條文，以提供誘因鼓勵承建商採用創新科技，務求讓相關業界更好地管理工程項目，以提高效率和控制成本，應對現時建造業所面對的種種挑戰。