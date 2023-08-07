醫健：藥到病除：夏日潮濕易生灰甲 保持衞生及早治療

香港夏天的天氣炎熱又潮濕，灰甲乃是十分常見的問題。灰甲，又名甲癬，成因是指甲受到真菌感染。由於灰甲有傳染性的，因此有時候會和香港腳等等真菌感染問題同時出現。由於真菌喜歡潮濕的環境，鞋子很容易成為真菌孳生的地方。當真菌入侵甲床，便會導致灰甲的問題。

當指甲受到感染，開始時指甲邊緣會呈白色。如果問題沒有受到控制，再進一步感染的時候，指甲可能會呈其他顏色，例如灰色、啡色、黃色，而且指甲會變厚和脆弱，容易粉碎成粉狀。嚴重時，更會導致指甲變形和甲床分離，導致指甲脫落。雖則灰甲並非致命，但受真菌感染的指甲可能會引致其他問題，例如細菌感染等等，情況可大可小。由於灰甲外形有機會和其他指甲問題相似，醫生可能會抽取指甲進行化驗來診斷指甲是否有真菌感染問題。

灰甲的藥物治療方法包括外用抗真菌藥和口服抗真菌藥。輕微的灰甲問題可以用外用抗真菌藥治療。市面上常見的外用抗真菌藥包括每星期使用一次的阿莫羅芬（Amorolfine）藥水。使用前需要把指甲磨薄，確保藥水能滲透甲床。要完全根治灰甲問題視乎嚴重程度及感染位置，一般需要半年至一年以上時間。口服抗真菌藥比外用抗真菌藥更有效，而治療時間亦更短，但口服藥可能會導致腸胃不適和其他副作用。有些人的身體狀況並不適宜服用此類藥物，則需要使用外用抗真菌藥或其他非藥物治療。

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