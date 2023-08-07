mRNA創始人 獲中大頒榮譽理學博士

【本報訊】新冠疫情期間，全球各地有多款疫苗相繼面世，其中美國輝瑞藥廠與德國BioNTech採用原先打算用於研發HIV及流感病毒疫苗的mRNA（信使核糖核酸）技術，開發成新冠疫苗，製造抗原對抗病毒。mRNA技術創始人Katalin Karikó，獲香港中文大學頒授榮譽理學博士學位，表揚她在開發疫苗及治療人類疾病的貢獻。

mRNA疫苗自2020年面世，全球多國採用以信使核糖核酸為基礎的疫苗對抗新冠病毒，接種人口數以億計。Karikó表示，mRNA技術發展多年，原先打算用於研發HIV及流感病毒疫苗，對於在疫情期間被採用開發成為新冠疫苗，她直言從沒想過研究會帶來如此大的成就。對於一夜之間成為全球焦點，她指感受到身上肩負更多社會責任。

鼓勵年輕人勇敢追夢 信使核糖核酸研究技術被認為是21世紀最重要的科學發現之一，同時為遏制全球疫情奠定重要基礎，並為未來治愈其他疾病帶來希望。mRNA可改變人類細胞功能，以及促使人體生成各種蛋白質藥物，可用於製造疫苗抗原。對比以往疫苗需注射病毒碎片到人體內，新技術會注射能指導細胞短暫生成該病毒片段的信使核糖核酸。

Karikó以自身經歷勉勵對自然現象感興趣的年輕人，鼓勵他們應時常保持好奇心，平日多觀察留意身邊發生的事物，相信自己勇敢追夢，終有一日能成為科學家。她又指，未來會繼續進行科研工作，享受每一個研究階段，在新技術發展上繼續努力。

中大於上周五（4日）舉行的頒授榮譽博士學位典禮上，由副校長陳金樑向匈牙利籍生物化學家Katalin Karikó頒授榮譽理學博士學位，表揚她對生物醫學科研的重大貢獻。