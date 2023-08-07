的哥邊揸車邊打機 捱罵也不理

【本報訊】車輛行駛中應時刻留意路面情況，不過有的士司機卻罔顧安全，一邊揸車一邊玩電話遊戲，情況相當「牙煙」。事緣前日網上流傳一段後座乘客視角片段，可見一名的哥在行車途中左手控軚、右手打機，發貼者在文中怒道「出咗聲都仲要繼續玩」，網民則揶揄「寓工作於娛樂，遊戲人生」。

網民質疑危駕 相關片段被涉事乘客分享至社交平台Facebook群組，從貼文內容可感受到該乘客相當「火滾」，「你顧下路面安全同乘客條命得唔得呀！唔係咁都仲有人撐啊化」。有網民留言詢問「可以告得嗎？入到咩罪？」並獲網友回覆「駕駛途中玩手機，即是危險駕駛」。

另有網民猜測片中的哥當時正在玩的是方塊消除遊戲《糖果傳奇》（Candy Crush），更有人留言模仿遊戲中連續消除「糖果」方塊後的字句「Sweet～」，甚至有人揶揄道「Taxi Crush」（一語雙關，意指的士車禍）。此外，有留言稱「呢啲真係要投訴佢」，不過有人詢問「有冇車牌號碼？」卻未獲發貼者回覆。