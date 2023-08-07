兩男巴士口角 車長挺身平息獲讚

【本報訊】大熱天時人都躁啲，如果搭巴士遇着「打尖友」，更容易爆衝突。網上前日流傳一段影片，攝下兩名男子在一輛前往黃大仙摩士公園游泳池的九巴車廂內嗌交，一名年輕人被指打尖，疑被另一阿叔推撞，期間二人吵得不可開交，更互相「手指指」，所幸車長及時挺身處理紛爭，免衝突升級，獲網民稱讚「車長好嘢」。

打尖推撞惹爭執 根據片段所見，兩名事主當時置身巴士下層車廂，其中白T恤年輕人對粉衫阿叔喝問：「你係咪推我啊？」惟對方矢口否認，該年輕人聞言表示「有閉路電視」，又表明若查到屬實，將會報案處理，阿叔亦無懼回道「報啊」。二人聲浪引來車長注意，並出聲詢問二人是否有拗撬需解決，阿叔指該年輕人打尖更聲稱要報案，車長則表示可讓二人解決。

當阿叔轉身後，又「晦氣」稱「隨你啦，你要報（案）咪報囉」，更步近年輕人跟前幾乎面貼面，其時被指打尖的男子稱「話你聽啊」，阿叔亦配合地詢問「咩×嘢啊」，然後你一句「你唔好推我啊」、他一句「你唔好指我啊」，男子繼續稱「你可以出聲，（但）你唔好推我」。

車長眼見二人未能解決糾紛，於是再度出聲制止：「我唔係話邊個啱、邊個錯，但嘈到其他人，其他人都趕時間」，其後阿叔則稱無意報案，但指年輕人「唔收聲」，車長於是要求「大家都唔好嘈」、「唔好阻住大家時間」。被指打尖的男子點頭同意，隨即走向巴士上層，而阿叔雖在下層座位坐下，但似乎深深不忿，在片尾爆粗「×你老母，你打尖」。

而網民則稱讚「車長好嘢成功阻止兩個傻嘅（唔）洗（使）阻住成車人」。