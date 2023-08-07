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停牌駕駛 32歲男涉兩罪被捕
涉事私家車。
【本報訊】執法人員於昨日凌晨約零時10分，在東九龍區內進行打擊停牌期間駕駛行動，截查多輛可疑車輛。行動中，人員在太子道東東行方向近景泰街，截查一輛形迹可疑的私家車。經初步調查後，車上姓陳（32歲）男司機涉嫌「停牌期間駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕。他已獲准保釋候查，須於9月上旬報到。
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