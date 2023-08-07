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吐露港公路私家車自燃 司機跳車逃
私家車陷入火海。
【本報訊】上周六（5日）晚上11時許，一名29歲外籍男子駕駛私家車，沿吐露港公路往上水方向行駛，當駛至近運頭塘邨對開時，車頭突然冒煙起火，司機慌忙跳車逃生。車上火勢愈燒愈烈，由途經駕駛人士代為報案。消防趕至現場將火撲熄，事件中無人受傷。消防經過調查後，相信事件無可疑，正調查起火原因。
消防到場將火撲滅。
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