旺角 西營盤 石屎又冧 途人驚心

港九鬧市接連「天降石屎」！旺角通菜街一幢舊樓，昨晨有簷篷石屎剝落，其中一塊大石屎更搖搖欲墜，市民擔心隨時墮下傷及途人而報案。消防奉召到場移除有關石屎，現場即時危險雖然解除，惟仍待相關部門到場檢驗樓宇是否安全。另外，西營盤一幢有59年樓齡大廈，昨午亦有石屎塊墮下跌落行人路，慶幸未造成人命傷亡及財物損失。

昨晨10時許，有途人行經旺角通菜街37至39號、有近60年樓齡的東角樓時，發現大廈簷篷有石屎飛落行人路，並有一塊約1呎乘1.5呎的石屎鬆脫，恐防該石屎會墮下擊中市民，造成無法挽回的嚴重事故，於是報案。消防員接報到場，發現上址簷篷有多處石屎剝落，並且露出鋼筋，為免有途人「中頭獎」，於是架起升降台將該些石屎移除。執法人員則圍封現場一段行人路，讓相關部門檢查是否會有其他石屎墮下的風險。

幸無人路過 未釀成傷亡 約3小時後，西營盤德輔道西155至161號德東樓，在距離路面約26呎高的簷篷底，有一塊約2呎乘1.5呎的石屎突然甩脫，並跌在行人路上，萬幸當時沒有途人經過，未有造成傷亡。附近街坊見狀隨即報案，人員到場視察後相信簷篷無即時危險，遂通知大廈業主立案法團跟進及進行維修。資料顯示，德東樓於1964年入伙，至今有59年歷史。

最近本港樓宇塌石屎事故頻繁，更釀成車毀人傷。7月31日晚上9時許，長沙灣青山道458A號唐樓劏房天花橫樑，一幅重約22磅、面積約10呎乘1.5呎的石屎墮下，擊中兩名正在睡覺的巴基斯坦漢，他們同告頭部受傷送院。7月19日傍晚，西灣河筲箕灣道33至55號麗灣大廈，簷篷底一塊約3.3呎乘1.6呎石屎剝落，擊傷27歲男途人頭部。

另外，旺角更於9日內發生3宗塌石屎意外。7月10日上午，塘尾道66號福強工業大廈4樓外牆簷篷，一幅約2呎長、2吋闊的石屎剝落，擊中一輛私家車，令車頂造成損壞，車身玻璃有刮花痕迹，猶幸未有途人受傷。7月2日及5日，旺角道寶安大廈兩度發生僭建結構物的石屎剝落，有貨車司機因扭軚避開石屎而扭傷送院治理，石屎碎片更散落在整條馬路。