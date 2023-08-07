西隧實施易通行 收費廣場行車線大減

【本報訊】西區海底隧道昨日清晨5時起實施「易通行」，是全港第5條實施不停車繳費的政府隧道。易通行實施後，西隧收費廣場往香港方向的行車線由10條減至5條；往九龍方向行車線則由11條減至4條，車輛駛經時毋須停車繳費。最後一條過海隧道東隧將於本月27日實施易通行。

西隧曾封閉一小時 為配合易通行實施，西隧一帶由前晚10時起至昨日清晨4時期間實施封路等臨時交通安排，及後曾封閉一小時至昨早5時重開，原有的收費亭以黑布遮蓋。有份到場視察情況的運輸署署長羅淑佩在社交平台表示，前日一度擔心天雨或影響相關工程，幸最終有足夠時間在西隧如期開通前，調整一些路面標記等。

羅淑佩又指，今次是她作為運輸署署長最後一次參與易通行開通的工作。從駕駛人士最初對「易通行」抱着半信半疑態度，到現在大致習慣並期待可以更快在更多隧道實施，她認為當局的努力沒有白費。據港府早前公布，羅淑佩本月中將出任房屋局常任秘書長／房屋署署長。