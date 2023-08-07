三隧新收費分流 運署認作用不明顯

【本報訊】三隧分流首階段收費方案「633」上周三（2日）起實施，但其分流作用成疑，其中行經西區海底隧道的私家車未見有大幅增長。運輸署署長羅淑佩昨日承認，「633」方案分流作用並不明顯，惟相信在年底實施「不同時段收費」後，遏抑車流會更顯著。

在「633」方案下，私家車使用西隧減至60元，紅隧和東隧則加至30元，至於的士則三隧劃一收費25元。然而，新收費實施近一星期，西隧私家車車流未見有大幅增長，只是多了的士使用西隧。

指「633」屬過渡 待年底推新收費 羅淑佩昨日在電視節目上承認「633」方案分流作用未是十分明顯。但她指「633」屬過渡性方案，相信年底實施「不同時段收費」後，隨着三隧隧道費於不同時段有較大差異，在遏抑車流及分流方面會更加顯著。

羅淑佩又認為「633」方案實施至今運作大致順利，隧道最繁忙時間由過往的早上8時15分至30分開始，延至現時約8時45分甚至9時才出現車龍。而就年底實施「不同時段收費」，有市民不滿要「硬食」加幅，她建議駕駛者可利用分時段收費，在非繁忙時間才過海，屆時三隧將劃一收費20元；她又稱打工仔可考慮在公餘時間在街上留長些時間，「飲杯嘢」，待非繁忙時間才過海回家。

被問及為何要分階段在3條過海隧道實施「易通行」，羅淑佩指因每次實施前需短暫封路，要確保有替代路線供市民過海；加上每次實施「易通行」需動員約200人通宵工作，較難兼顧。