易通行一鑊泡 苦主無辜被追數

車種貼唔掂 漏交百元變罰七千 「易通行」不停車繳費安排推行3個月，甩漏頻頻發生，包括系統偵測異常、重複扣錢，甚至車輛無駛經隧道仍被離奇扣錢，搞到車主司機一鑊泡。本報發現，有車主使用「易通行」的「車種貼」繳付隧道費，起初能成功繳費，惟本月初外遊回港後突然收到約20封追數信，指其漏交約百元隧道費，最終「埋單」被罰款7,000多元。苦主質疑「易通行」系統感應出問題，未能每次都偵測到其「車種貼」，系統「搞唔掂」時靈時不靈，他又未能及時收到通知，結果無辜被罰款，感到十分荒謬和憤怒，「現時揸車情願兜路，揀用未實施易通行的隧道，避免再中伏。」運輸署回覆指會與隧道費服務商跟進個案。

有位於柴灣的茶餐廳店東張先生日前在社交平台吐苦水，並向本報反映指，於易通行今年5月實施初期，他因未能申請到「車輛貼」便購買「車種貼」作替代。首幾次駛經尖山隧道、獅子山隧道均能成功扣錢，故他之後一次過為其「車種貼」增值2,000元。他形容「當時自己一心以為所有事情解決晒，可以開心享用易通行」，豈料是噩夢的開端。

曾反映客服 被勸先繳費再上訴 張先生稱，他本月初收到約20封由易通行寄出的通知信，內容一式一樣，指他於今年6至7月期間駛經不同隧道時，多次無繳費。經核對後，他發現易通行系統「時靈時不靈」，平均每10次便有3次未能繳費。更甚是，他早前外遊一星期，以致他未能在限期內補交費用而被罰款。

按運輸署規定，車主曾使用已實施易通行的隧道而未繳交隧道費，須於14個工作天內補交費用，逾期將被徵收每程175元首筆附加費。若車主未能在附加費通知送達日後的21個曆日屆滿前，全數繳付未繳交的隧道費及首筆附加費，則須再繳交350元額外附加費。逃避繳交隧道費，每程更可被罰款5,000元，運輸署亦不會為有關車輛續牌。

張指，他原本欠交僅100多元隧道費，惟最終被追交7,000多元。他感到非常不滿，認為已跟足程序指引，「車種貼」已張貼在適當位置，其戶口亦增值足夠金額，質疑事件起因是「易通行」系統感應不良，導致其車輛未能成功繳費，從而令他被罰款。他曾將事件反映予隧道費服務供應商，惟前線客戶服務員僅建議他先繳交罰款再上訴。

避免問題重現 事主開車寧兜路 他又指，經跟進發現，最初申請「車輛貼」失敗的原因是電話號碼不正確，以致未能收到相關驗證碼，質疑是服務商人手輸入時出錯。他正重新申請「車輛貼」，但仍擔心現時過隧道時或未能繳費。為免每次要親身到指定地點補交隧道費，他開車情願「兜路」，例如每日從港島到新界接送女朋友，之前會選經已實施「易通行」紅隧和獅子山隧道，現時則會取道未實施「易通行」的大老山隧道、東區海底隧道。

香港汽車會會長李耀培表示，「易通行」實施以來，不少車主一直反映該系統未能有效偵測，當中以的士業界情況最嚴重，運輸署早前已針對問題，讓業界預約到指定地點，安裝及測試裝置。他認為，無論是「車輛貼」或「車種貼」，現時均由車主自行擺放，部分擺放位置欠妥或會影響偵測，惟車主對此懵然不知，建議當局可參與支援的士業界做法，為有需要的車主提供支援。