管理無能蝕不停 又謀地產發展權

西九文化區早在回歸之初已經提出，後來被好大喜功的曾蔭權爵士列為「十大基建」，大興土木卻嚴重延誤超支，最終拖至近年才陸續落成開放。然而這個財政黑洞仍未見底，西九文化區管理局高層聲稱，政府於2008年向西九注資的一筆過216億元撥款，將於2025年3月耗盡，儘管目前無計劃要政府注資，但依過往慣例，伸大手板索錢只是遲早問題。

為了增加收入、抵銷成本，香港故宮文化博物館下月尾將增加門票價格。開幕短短一年多便要加價，西九之「莫財」可想而知。不過，這僅是第一步。高層事先張揚西九撥款即將耗盡，無非為了日後政府注資鋪路，好讓公眾做足心理準備。別看高層信誓旦旦表示，現階段不要求政府注資，因為不想在疫後百廢待興之際與民生事項爭資源，擺出體貼狀，但一年多後一旦「斷炊」，不問政府拿錢才怪。

當然，千錯萬錯，一定不會是管理層無能的錯。高層指出，原本應該文化藝術及商業設施同步發展，但受疫情影響及地庫興建需時，目前仍以文化設施居多，商業設施偏少；至於現正興建新寫字樓作租賃用途，惟疫後很多公司都用不上寫字樓，故長遠需與政府商討更改土地用途比例，興建更多酒店或住宅，亦會研究發行債券以增加收入云云，擺明將西九「乾塘」諉過疫情打擊復資源錯配。

誠然，香港長久以來被嘲為「文化沙漠」，單純靠藝術難於搵食其來有自，尤其西九已是洗濕個頭，想方設法經營下去是管理局應有之義。問題是，興建酒店住宅會否令文化區變質變味，不能不令人懷疑，想當年的「數碼港」最終淪為地產項目，已是一例。更不必說，一場疫情改變一切，旅遊業在復常後不如預期，不論是客量還是消費額都跟疫情前無法可比。西九文化區還一窩蜂興建酒店住宅，到頭來會否供過於求，令人擔心。

何況本港樓市早就過了高峰期，目前樓價跌跌不休，西九高層指望以地產項目「吊命」，甚至認為這是萬靈之藥，恐怕是過分樂觀。必須強調的是，西九管理局向來一片混亂，醜聞不絕，歷年來混帳多不勝數，包括延誤超支、設計比賽涉嫌利益衝突、棄用得獎天幕設計、涉嫌官商勾結、規劃推倒重來、行政總裁頻頻換人如走馬燈、承建商財困等等，現在更是年年赤字，收支平衡無期，若再要政府將酒店住宅發展權雙手奉給無能的管理局，更多更大的亂象肯定陸續有來。

捨正途而弗由，始終不是辦法，正路是做好藝術策展，增加藏品吸引力，提高西九的入場率。西九既然定位為國際級文化區，便要達到真正國際級水平，不是空有美麗的建築群便足夠，最重要還是內涵，透過藝術氛圍凝聚世界各地的藝術家到來辦展覽。再說，西九管理局共有9位高層，最高年薪650萬元，其他也在200萬元以上，顯然物非所值。與其一味呻窮又無所作為，不如高層率先減薪更實際。