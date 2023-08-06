笑看天下：不誠盞見身郁唔見米白

中美關係短期內難有改善，而俄烏戰事即使沙特阿拉伯主辦和談，邀請西方國家、烏克蘭、發展中國家等30國參與（不包括俄羅斯），但看來難有甚麼進展，更遑論突破。

世界仍然紛亂，英媒早前報道，美國國防部和國會正研究武器改裝方案，透過改良導彈炸藥嘅化學成分和使用更輕嘅彈頭，提升射程多達20%，使美軍能夠喺遠離中國嘅地方作戰，以在太平洋地區獲得優勢；國會參眾兩院仍在就項目最終資金談判，但兩黨已對努力威懾中國達成普遍共識。老美在發展武器上，矛頭還是對着中國，儘管中國一再表明「永不稱霸」，山姆大叔偏不信！唔通美國深明「戰陣之間，不厭詐偽」嘅智慧？

此外，美國一直插手台灣問題；呢，台方仍在等待歷屆美國政府批准總值230億美元嘅軍售，有些逾5年前已宣布，美國軍事指揮官經常就延誤交付嘅情況表示失望。中國駐美大使館則表示堅決反對美台建立軍事關係及對台提供武器，呼籲美方停止為台海和平與穩定帶來風險。

美國對中國這幾年來的國力彈起，始終耿耿於懷，事實上，中國也有中國發展嘅難題，尤其是經濟不如預期嘅升幅。中國國家統計局公布嘅數據顯示，2023年4月，全國城鎮調查失業率為5.2%，16至24歲達到20.4%。這是青年失業率首次突破20%，為2018年此數據定期公布以來嘅歷史新高。

兩個世界大國，其實各有各嘅難處，要是真能有誠意的「保持溝通」，當然係好事，英媒引述消息人士指，中國及美國將成立兩個工作組，重點處理亞太區及海事問題，甚至成立第3個工作組。其實又係嗰句，只要一國不誠，即使成立300個工作組都係冇用，盞見身郁唔見米白！