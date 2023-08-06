冰鑑春秋：邏輯死亡的賴清德

賴清德宣稱蔡英文帶領台灣走向國際，和美國為首的許多國家協商貿易倡議，對比服貿協議讓台灣鎖回中國，孰優孰劣，哪一個對台灣有利，可說不證自明。這種擺明操弄抗中保台的鬼扯，就是賴清德邏輯死亡的明證！台灣和國際協商貿易倡議，與和大陸談判服貿協議，兩者沒有任何衝突，誰規定跟國際談判就不能跟大陸談判？倘真如此，那馬英九執政期間難道是平行宇宙？在我們這個時空中從來沒有發生過嗎？

賴清德吹牛蔡英文和美國的「21世紀台美貿易倡議」有多偉大，還宣傳正在和英國與澳洲進行類似的協商。可「21世紀台美貿易倡議」只是一個籠統的框架，相關細節都等待進一步的談判，而以台灣對美國貿易順差如此嚴重，完全可預期台灣將被迫開放市場，許多產業都將遭受衝擊，而台灣產業所期盼的關稅談判，卻早已被拜登否決，也不打算簽訂自由貿易協定（FTA），請問這種倡議對台灣的好處到底是甚麼？

反觀馬英九不僅和大陸簽訂兩岸經濟合作框架協議（ECFA），連當初激烈反對的民進黨，現在都捨不得放棄，更和新西蘭、新加坡都簽訂了FTA。相形之下，蔡英文7年多以來毫無斬獲，反而讓台灣賴以維生的高科技產業開始移出台灣，要說不證自明，我想只要有小學程度，都知道馬英九的國際談判遠勝處處割地賠款、喪權辱國的蔡英文。

民進黨一直宣傳要加入的跨太平洋夥伴全面及進步協定（CPTPP），就包含了服貿與貨貿談判，而台灣唯一加入的可能就是循世貿組織模式，在大陸加入後以台澎金馬關稅領域進入，屆時一樣要談判服貿與貨貿。民進黨不先和大陸談判服貿，未來只會讓台灣陷入更不利的談判空間。