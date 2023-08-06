激濁揚清：澤連斯基如今想和談了

澤連斯基雖搬出十點方案作為談判基礎，包括全面恢復烏克蘭領土完整、俄羅斯全面撤出烏克蘭等，惟任誰也知道這等開天殺價只待對方落地還錢，否則那便不是談判了，而是命令。令人尷尬的是，烏方大反攻初期，有缺乏拆局能力的走佬黃絲KOL，以為美西烏氣勢如虹，必可令普京政權收檔，甚至滑稽得向克里姆林宮叫陣，發表諸如「大反攻開始，唔被人打到有氣冇碇抖都唔嗌和談，睬你都傻」的所謂評論，如今看來不可謂不回力鏢。

俄烏衝突本來就不應出現，它是一個請君入甕之局，既請俄羅斯又請烏克蘭。英國作家Tim Marshall在2015年出版地緣政治著作，他當時評論的雖然是2014年克里米亞事件，但是套之於今天亦一語中的，「沒有人出兵拯救烏克蘭，因為烏克蘭失去的領土面積只不過跟比利時或美國馬里蘭州一樣大。烏克蘭及其鄰國都知道一項地理事實：除非你是北約成員國，否則莫斯科這麼近，美國華府那麼遠，遠水也救不了近火。」正如本欄日前就着烏軍竟然連啞彈率甚高、北韓上世紀出品的火箭彈也派上戰場，直指「烏軍用木棍石頭有何奇」，基輔是時候思考該趁機謀退場，還是不吃核武不罷休了，澤連斯基果如本欄所預言。